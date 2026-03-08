Максималниот капацитет означува граница, а не препорачана мерка за секое перење

Декларираниот капацитет важи само за сува памучна облека, а деликатните ткаенини бараат значително помало полнење.

Многу луѓе претпоставуваат дека етикетата „7 кг“ или „8 кг“ на машината за перење значи дека можат да го наполнат барабанот на машината за перење до врв без да размислуваат двапати. Но, ова често води до скапи дефекти.

Она што производителите не го нагласуваат доволно јасно е дека декларираниот капацитет важи исклучиво за сува памучна облека. Штом ставите синтетика, волна или деликатни предмети, дозволената количина на алишта е значително намалена – честопати на половина од декларираната вредност.

Покрај самата тежина, важна улога игра и волуменот на ткаенината. На пример, неколку килограми дебели крпи ќе зафатат многу повеќе простор и ќе апсорбираат повеќе вода од истата тежина на лесни маици. Кога се натопуваат, алиштата стануваат значително потешки, а моторот мора да издржи дополнително оптоварување за време на циклусот на центрифугирање. Тука се јавува ризикот за лежиштата и другите делови од механизмот.

За да го зачувате апаратот и да постигнете подобри резултати од перењето, следете ги овие едноставни упатства.

Памук: Барабанот може да биде речиси полн, но алиштата не треба да бидат натрупани. Оставете малку простор на врвот.

Синтетички ткаенини: Не надминувајте половина од капацитетот, бидејќи им треба повеќе простор за центрифугирање.

Волна и деликатни ткаенини: Наполнете го барабанот не повеќе од една третина од капацитетот – тие апсорбираат многу вода и стануваат многу тешки.

Кратки програми: Овие се дизајнирани за помали полнења, околу 2 до 3 килограми.

Ако не сте навикнати да ги мерите алиштата, грубите проценки ќе ви помогнат. Пар фармерки тежат околу 800 грама, голема крпа за бањање помеѓу половина и речиси еден килограм, додека гарнитурата за двоен кревет може да надмине еден килограм. Со овие информации, полесно е да се процени колку е доволно.

Преоптоварувањето на барабанот не значи само потенцијален дефект. Алиштата честопати завршуваат лошо испрани, со траги од детергент или со непријатен мирис бидејќи водата не може рамномерно да навлезе низ густите слоеви на ткаенината.

Со други зборови, максималниот капацитет означува граница, а не препорачана мерка за секое перење. Умереното оптоварување ќе го продолжи животниот век на машината и ќе ви заштеди пари за сервисирање.