Здрав начин на приготвување похувана храна

Тешко е да им се одолее на похуваните јадења. Крцкавата коричка и сочната внатрешност ги полнат душата и стомакот. Сепак, класичната подготовка во длабоко масло често подразбира вишок калории и маснотии. Добрата вест е што постои начин да уживате во похуваната храна без грижа на совест, со помош на неколку паметни замени и техники.

Одбирајте квалитетни и полесни намирници

Сè започнува од основата. Наместо масни парчиња месо, одберете пилешки или мисиркини гради, а уште подобра опција се рибата или зеленчукот, како тиквички, модар патлиџан или карфиол. Овие намирници природно содржат помалку маснотии и полесни се за варење.

Поздрава замена

Класичните бели лебни трошки можете да ги замените со интегрални или да си ги направите дома од потпечен интегрален леб. Уште подобра алтернатива се мелените овесни снегулки, пченкарни снегулки без шеќер или бадемово брашно. Овие опции даваат крцкавост, но и дополнителна нутритивна вредност.

Наместо да ги потопувате во јајца и брашно, пробајте полесна верзија: разредете ги јајцата со малку јогурт или млеко, а белото брашно заменете го со интегрални или безглутенски варијанти.

Печење наместо пржење

Најголемата разлика произлегува од начинот на приготвување. Наместо да пржите во длабоко масло, пригответе го похуваното јадење во рерна или во фритеза на врел воздух (ер фраер). Попрскајте ги парчињата со маслиново масло и печете ги на 200 степени додека станат златнокафени. Во фритеза на врел воздух резултатот ќе биде уште покрцкав со минимална количина на маснотии.

Зачини за побогат вкус

Здравото не мора да значи невкусно. Додајте зачини како црвен пипер, лук во прав, куркума или сушен зачин директно во смесата за похување. Така ќе добиете побогат вкус без потреба од дополнително посолување или маснотии.

Паметни додатоци и прилози

Со похуваното одбегнувајте тешки прилози како помфрит. Наместо тоа, послужете свежа салата, печен зеленчук или лесен сос од јогурт. Така ќе го направите целиот оброк урамнотежен и хранлив.

Умереноста е најважна

Иако оваа верзија е поздрава, важно е да имате мерка. Похуваното јадење нека биде повремено уживање, а не секојдневна навика. Комбинацијата на квалитетни состојки и правилната подготовка ќе ви овозможат да уживате без чувство на вина.