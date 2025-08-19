Овој рецепт за здрава бајадера не вклучува класични состојки како што се шеќер, млеко, бисквити и маргарин:
1 и пол шолја лешници или бадеми претходно натопени во вода преку ноќ
1 шолја суви урми
1 лажица какао во прав
2 шолји индиски ореви или пињоли
1/2 шолја вода
4 лажици сируп од агаве
5 лажици кокосово масло
1 лажица ванила
1/2 шолја какао путер
2 лажици какао во прав
3 лажици сируп од агаве или кокосов шеќер
Подготовка
Крупно измелете ги бадемите, потоа додадете ги урмите и какаото и миксирајте додека да се соединат.
Потоа ставете ја смесата на дното од калап обложен со хартија за печење и добро притиснете за да формирате кора.
Измиксирајте ги сите состојки за крем додека смесата да стане густа и мазна.
Со кремот прелијте ја кората и ставете го колачот во фрижидер.
Потоа растопете го какао путерот на пареа, измешајте го со другите состојки и енергично мешајте, па со тоа прелијте го приготвениот колач и вратете го во фрижидер.