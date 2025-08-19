 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Рецепт за здрава бајадера

Кујнски тефтер

Овој рецепт за здрава бајадера не вклучува класични состојки како што се шеќер, млеко, бисквити и маргарин:

1 и пол шолја лешници или бадеми претходно натопени во вода преку ноќ

1 шолја суви урми

1 лажица какао во прав

2 шолји индиски ореви или пињоли

1/2 шолја вода

4 лажици сируп од агаве

5 лажици кокосово масло

1 лажица ванила

1/2 шолја какао путер

2 лажици какао во прав

3 лажици сируп од агаве или кокосов шеќер

Подготовка

Крупно измелете ги бадемите, потоа додадете ги урмите и какаото и миксирајте додека да се соединат.

Потоа ставете ја смесата на дното од калап обложен со хартија за печење и добро притиснете за да формирате кора.

Измиксирајте ги сите состојки за крем додека смесата да стане густа и мазна.

Со кремот прелијте ја кората и ставете го колачот во фрижидер.

Потоа растопете го какао путерот на пареа, измешајте го со другите состојки и енергично мешајте, па со тоа прелијте го приготвениот колач и вратете го во фрижидер.

