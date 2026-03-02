Рецепт за Шеќер паре 

Потребни состојки
За тестото:
* 125 г путер (на собна температура)
* 1/2 чаша шеќер
* 1 јајце + 1 жолчка (белката се остава за премачкување)
* 1/2 чаша гриз
* 1 кесичка прашок за пециво
* 1 кесичка ванилин шеќер
* околу 2–2,5 чаши брашно (по потреба)
* бадеми или лешници (за украс)
За шербетот:
* 2 чаши шеќер
* 2 чаши вода
* неколку капки сок од лимон
Начин на подготовка
Подготовка на шербетот:
1. Во тенџере ставете ги шеќерот и водата.
2. Варете околу 10 минути откако ќе зоврие.
3. Додадете неколку капки лимон и варете уште 2–3 минути.
4. Оставете да се излади целосно.
Шербетот треба да биде ладен кога ќе се прелева врз топлите колачи.
Подготовка на тестото:
Измешајте путер и шеќер додека станат кремасти. Додадете јајце, жолчка, гриз и ванилин шеќер. Додадете прашок за пециво и постепено брашно. Замесете меко, нелепливо тесто.
Формирање и печење
Од тестото формирајте мали овални колачиња. Наредете ги во подмачкана тава. Премачкајте ги со белка. Ставете по еден бадем или лешник одозгора. Печете во загреана рерна на 180°C околу 20–25 минути, додека добијат златна боја.
Натопување
Веднаш по вадењето од рерна, прелијте ги со ладниот шербет. Оставете ги да впијат најмалку 1–2 часа.