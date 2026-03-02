Рецепт за Шеќер паре 

Потребни состојки

За тестото:

* 125 г путер (на собна температура)

* 1/2 чаша шеќер

* 1 јајце + 1 жолчка (белката се остава за премачкување)

* 1/2 чаша гриз

* 1 кесичка прашок за пециво

* 1 кесичка ванилин шеќер

* околу 2–2,5 чаши брашно (по потреба)

* бадеми или лешници (за украс)

За шербетот:

* 2 чаши шеќер

* 2 чаши вода

* неколку капки сок од лимон

Начин на подготовка

Подготовка на шербетот:

1. Во тенџере ставете ги шеќерот и водата.

2. Варете околу 10 минути откако ќе зоврие.

3. Додадете неколку капки лимон и варете уште 2–3 минути.

4. Оставете да се излади целосно.

Шербетот треба да биде ладен кога ќе се прелева врз топлите колачи.

Подготовка на тестото:

Измешајте путер и шеќер додека станат кремасти. Додадете јајце, жолчка, гриз и ванилин шеќер. Додадете прашок за пециво и постепено брашно. Замесете меко, нелепливо тесто.

Формирање и печење

Од тестото формирајте мали овални колачиња. Наредете ги во подмачкана тава. Премачкајте ги со белка. Ставете по еден бадем или лешник одозгора. Печете во загреана рерна на 180°C околу 20–25 минути, додека добијат златна боја.

Натопување

Веднаш по вадењето од рерна, прелијте ги со ладниот шербет. Оставете ги да впијат најмалку 1–2 часа.