Рецепт за домашна проја

Домашната проја е неизоставен дел од нашата кујна, бидејќи воодушевува со вкусот и со брзата подготовка. Совршена е за појадок, ужина или како додаток со јогурт, кисело млеко или домашен ајвар.

Приготвувањето е лесно, а одзема помалку од еден час. Еве како да приготвите проја кога ќе биде сочна однатре, а крцкава однадвор…

Состојки:

2 шолји пченкарно брашно

1 шолја пченично брашно

1 шолја масло

2 шолји кисела вода или јогурт

2 јајца

1 лажиче сол

1 кесичка прашок за печиво

200 г сирење (по желба)



Приготвување:

Во поголем сад измешајте пченкарно и пченично брашно, прашок за печиво и сол. Додајте јајца, масло и кисела вода (или јогурт), па сето тоа добро соединете го со миксер. Ако сакате побогат вкус, додајте и дробено сирење и спанаќ.

Префрлете ја смесата во подмачкан плех или обложен со хартија за печење.

Печете во претходно загреана рерна на 200 степени околу 30 минути, додека зарумени и добие крцкава коричка.

Извадете ја од рерна, оставете ја да се олади кратко, па пресечете ја на коцки и послужете ја.

Домашната проја е најдобра додека сè уште е топла, со чаша јогурт или кисело млеко, а утредента еднакво вкусна е и ладна.

Од овие состојки излегуваат 8-10 парчиња, а едно парче има околу 150 калории.