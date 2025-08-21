 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Неделник
ВО ЖИВО
Премиерот Мицкоски на увид на градежни активности на нова детска градинка во Драчево

Рецепт за домашна проја

Кујнски тефтер

21.08.2025

freepik

Домашната проја е неизоставен дел од нашата кујна, бидејќи воодушевува со вкусот и со брзата подготовка. Совршена е за појадок, ужина или како додаток со јогурт, кисело млеко или домашен ајвар.

Приготвувањето е лесно, а одзема помалку од еден час. Еве како да приготвите проја кога ќе биде сочна однатре, а крцкава однадвор…

Состојки:
2 шолји пченкарно брашно
1 шолја пченично брашно
1 шолја масло
2 шолји кисела вода или јогурт
2 јајца
1 лажиче сол
1 кесичка прашок за печиво
200 г сирење (по желба)


Приготвување:
Во поголем сад измешајте пченкарно и пченично брашно, прашок за печиво и сол. Додајте јајца, масло и кисела вода (или јогурт), па сето тоа добро соединете го со миксер. Ако сакате побогат вкус, додајте и дробено сирење и спанаќ.

Префрлете ја смесата во подмачкан плех или обложен со хартија за печење.

Печете во претходно загреана рерна на 200 степени околу 30 минути, додека зарумени и добие крцкава коричка.

Извадете ја од рерна, оставете ја да се олади кратко, па пресечете ја на коцки и послужете ја.

Домашната проја е најдобра додека сè уште е топла, со чаша јогурт или кисело млеко, а утредента еднакво вкусна е и ладна.

Од овие состојки излегуваат 8-10 парчиња, а едно парче има околу 150 калории.