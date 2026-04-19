Њоки во грчки јогурт: Кремлив ручек од едно тавче кој се приготвува за 30 минути

Вкусно и кремливо јадење за кое нема да требате да валкате дополнителни садови – совршен, брз ручек за целото семејство
Состојки:
маслиново масло
кромид
доматно пире
лук
лути пиперчиња
њоки
зеленчуков бујон
сушено оригано
сушен домат
млад спанаќ
пармезан
грчки јогурт
лимонова кора
сол и црн пипер
свеж босилек или магдонос
Приготвување:
Во големо тавче на среден оган динстајте го кромидот на маслиново масло.
Додајте доматно пире, рендан лук и лута пиперка.
Додајте њоки и бујон, оригано, сол и бибер.
Промешајте, па додајте сушен домат и спанаќ.
Додајте ги преостанатите зачини и грчкиот јогурт.
На крај, додајте магдонос и тргнете ги њоките од оган.