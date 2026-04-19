 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Брнабиќ: За седум до десет дена ќе има седница за гласање недоверба на Владата

Балкан

19.04.2026

Претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, изјави дека за седум до 10 дена треба да се одржи седница на која ќе се разгледа предлогот на 62 пратеника од опозицијата за гласање недоверба на Владата на Србија.

Брнабиќ во изјава за ТВ „Прва“ кажа дека парламентарното мнозинство ќе обезбеди кворум и дека пратениците ќе имаат три работни дена за дискусија, додавајќи дека тоа ќе биде политички перфоманс, бидејќи е сосема јасно дека Владата има доверба.

Ако немате кворум, тогаш сигурно немате доволно гласови за да ја соборите владата“, рече Ана Брнабиќ.

Таа објасни дека на парламентарниот колегиум било договорено парламентарното мнозинство да обезбеди кворум, но дека седницата треба да трае три работни дена, што е „повеќе од фер за политичкиот перфоманс на пратениците од опозицијата“. 

