Не може да не е вкусно: Баклава со плазма и лешници

Кујнски тефтер

14.03.2026

Баклава со плазма и лешници

 Најубаво и по вкус и по изглед, посно, сочно,…

         Состојки:

  • 1 пакување кори(500 грама)
  • 150 грама мелена плазма, обична или посна
  • 150 грама печени сецкани лешници
  • 2 ванилин шеќер
  • масло
  • Сируп:
  • 600 грама шеќер
  • 1,5 л вода
  • 1 ванилин шеќер 

Подготовка:

Сварете го сирупот: ставете вода, шеќер и ванилиниот шеќер во тенџере. Кога ќе зоврие, оставете го да зоврие околу 15 минути. Ставете го на ладно да се олади што е можно поскоро. Измешајте ги лешниците, плазмата и ванилиниот шеќер.Фил: испрскајте ја првата кора со масло, наросете со фил до половина од кората, ставете ја втората кора, испрскајте со масло и исто така наполнете до половина. Развлечете ја кората и ставете ја во плех за печење. Направете го ова за сите кори. Во плех за печење, исечете ја баклавата на саканата големина, испрскајте со масло и печете ја во претходно загреана рерна на 200*C 30 минути. Кога баклавата ќе се испече (по желба, можете да наредите парчиња лимон врз неа), прелијте ја со сирупот и оставете ја да се олади.

