Колачот Марленка – спој на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови

Колачот Марленка, инспириран од ерменската традиција, го освоил светот, а кај нас станува се’ попопуларен. Спојот на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови која ќе сакате да ја пробате повеќе пати.
Состојки за кори:
- 4 јајца
- 200 г шеќер
- 100 г мед
- 100 г путер
- 400 г брашно
- 1 лажичка сода бикарбона
Состојки за крем:
- 400 г кондензирано млеко (варено за карамел)
- 200 г путер (на собна температура)
- 200 г кисела павлака или крем сир
Приготвување:
Подготовка на корите:
Во тенџере загрејте мед и путер додека се соединат, потоа додајте шеќер и оставете малку да се излади. Вмешајте јајца, брашно и сода бикарбона. Приготвеното тесто поделете го на 6 тенки дела и печете ги индивидуално на 180°С околу 5-7 минути, додека заруменат.