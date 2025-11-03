 Skip to main content
03.11.2025
Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Колачот Марленка – спој на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови

Кујнски тефтер

03.11.2025

Колачот Марленка, инспириран од ерменската традиција, го освоил светот, а кај нас станува се’ попопуларен. Спојот на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови која ќе сакате да ја пробате повеќе пати.

Состојки за кори:

  • 4 јајца
  • 200 г шеќер
  • 100 г мед
  • 100 г путер
  • 400 г брашно
  • 1 лажичка сода бикарбона

Состојки за крем:

  • 400 г кондензирано млеко (варено за карамел)
  • 200 г путер (на собна температура)
  • 200 г кисела павлака или крем сир

Приготвување:

Подготовка на корите:
Во тенџере загрејте мед и путер додека се соединат, потоа додајте шеќер и оставете малку да се излади. Вмешајте јајца, брашно и сода бикарбона. Приготвеното тесто поделете го на 6 тенки дела и печете ги индивидуално на 180°С околу 5-7 минути, додека заруменат.

