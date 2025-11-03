Колачот Марленка – спој на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови

Колачот Марленка, инспириран од ерменската традиција, го освоил светот, а кај нас станува се’ попопуларен. Спојот на медените кори и нежниот крем-сирење создава хармонија на вкусови која ќе сакате да ја пробате повеќе пати.

Состојки за кори:

4 јајца

200 г шеќер

100 г мед

100 г путер

400 г брашно

1 лажичка сода бикарбона

Состојки за крем:

400 г кондензирано млеко (варено за карамел)

200 г путер (на собна температура)

200 г кисела павлака или крем сир

Приготвување:

Подготовка на корите:

Во тенџере загрејте мед и путер додека се соединат, потоа додајте шеќер и оставете малку да се излади. Вмешајте јајца, брашно и сода бикарбона. Приготвеното тесто поделете го на 6 тенки дела и печете ги индивидуално на 180°С околу 5-7 минути, додека заруменат.