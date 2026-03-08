Сребрен и бронзен медал на SEEMOUS 2026 за македонските студенти

Македонските студенти повторно покажаа дека знаењето и посветеноста можат да донесат врвни резултати и на меѓународната сцена. На престижниот студентски натпревар по математика SEEMOUS 2026, македонскиот тим освои сребрен и бронзен медал, со што уште еднаш ја потврди високата репутација на македонското математичко образование.

Особено се истакнаа двајца студенти од Природно-математички факултет – Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Јан Стојановски, студент на насоката теориска математика и теориска физика, освои сребрен медал, демонстрирајќи исклучителни аналитички способности и одлична подготовка.

Андреј Стојановски, студент на теориска физика, се закити со бронзен медал, со што дополнително го заокружи успехот на македонската екипа.

Македонскиот тим беше предводен од м-р Стево Ѓоргиев, асистент на Институтот за математика при ПМФ – Скопје. Покрај менторската улога, тој активно учествуваше и во меѓународното жири задолжено за избор на задачите, како и во организацијата на натпреварот во улога на локален координатор.

Овогодишното издание на натпреварот се одржа во Пафос, Кипар, а домаќин беше Здружението на математичари на Кипар. На натпреварот учествуваа студенти од повеќе земји од Југоисточна Европа, кои ги одмерија своите знаења во решавање комплексни математички задачи.

Овој успех претставува уште една потврда дека младите македонски математичари успешно се натпреваруваат со најдобрите во регионот и ја промовираат Македонија како земја со силна традиција во математиката и природните науки.

Искрени честитки до наградените студенти и до целиот тим за извонредниот резултат и за гордото претставување на македонската математичка заедница на меѓународната сцена.