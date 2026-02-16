 Skip to main content
„Moj е живот Немачка“: Погледнете во какви услови живеат Балканците во Германија

Кариера

16.02.2026

„Еве, гледате, сум, во „вукојебина“, ја започна својата исповед еден млад човек, од Балканот гастарбајтер од регионот, кој сакаше да ја раскаже својата приказна на YouTube и да покаже како и каде живее во Минхен Германија.



Живее во сиромашна населба, во село во близина на Минхен, во толку пријателска населба што едвај ги познава цимерите кои ги изнајмуваат преостанатите соби во истата куќа.



– Јас плаќам 550 евра за соба, па вие процените дали вреди или не, вели гастарбајтерот ра месечно?!
Всушност, тој има две куќи, во едната живее газдата со своето семејство, а во другата живее како закупци, сме десетмина…

