Бебе донесено починато во болницата во Тетово

МВР информира дека вчера во 11:00 часот во СВР Тетово било пријавено дека во Ургентниот центар Тетово е донесено бебе без знаци на живот.

Веднаш било постапено и е констатирано дека се работи за петнеделно бебе на И.А.(37) од Тетово. Увид на местото извршиле екипа од СВР Тетово и лекар од судска медицина, при што не се пронајдени траги на насилство, информира портпаролот на СВР Тетово, Фатмир Реџепи.

По наредба на јавен обвинител, телото е дадено за обдукција и се работи на целосно расчистување на случајот.

