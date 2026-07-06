Сите гледаат во неa: Цеца се соблече и покажа како изгледа во бикини

Светлана Цеца Ражнатовиќ ги спакува куферите и, по исклучително напорниот работен период, замина на заслужен одмор во сончева Шпанија. Таа веќе четири дена престојува кај својата ќерка Анастасија и зетот Немања Гудељ, кои веќе неколку години живеат во оваа земја поради неговите спортски ангажмани.

Цеца сега, на својот профил на Инстаграм, сподели моменти на опуштање, а особено внимание привлекоа снимките од ексклузивниот D&G бар во Марбеља.

https://www.blic.rs/zabava/ceca-pokazala-kako-uziva-u-spaniji-sve-prsti-od-skupoce/nwjp6hs