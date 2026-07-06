95% од прекршоците се за брзо возење

Во периодот од февруари до јуни оваа година, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е намален за 40 отсто, од 55 жртви во истиот период минатата година, на 34 оваа година – соопшти Министерството за внатрешни работи.

Посочуваат дека „Безбеден град“ е проект што спасува животи и гради побезбедна иднина.

„Безбеден град“ е проект за кој долго се зборуваше, а ние го реализиравме. Денес тој претставува еден од најважните механизми за модернизација на полициското работење и заштита на животите на граѓаните. Резултатите веќе го потврдуваат тоа – велат од Министерството.

Од МВР информираат дека од почетокот на примената на системот се евидентирани над 130.000 сообраќајни прекршоци, а повеќе од 95 отсто од нив се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина.

Тоа јасно покажува дека најголемата опасност на нашите патишта не се камерите, туку неодговорното возење – велат од Министерството.

Од МВР посочуваат дека продолжуваат со неговата имплементација низ целата држава, затоа што, како што потенцираат, нашата цел не е да изрекуваме повеќе казни, туку да имаме помалку сообраќајни несреќи, помалку изгубени животи и побезбедни патишта за сите.