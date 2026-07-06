Лимон-тирамису без печење – десерт што се топи во устата

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Лимон-тирамису е свежа, лесна и кремаста варијација на класичниот италијански десерт – станува вистински хит на социјалните мрежи и во домашните кујни.

За разлика од традиционалниот тирамису со кафе и какао, оваа верзија носи сосема поинакво искуство: доминираат цитрусни ноти, лесна кремаста текстура и освежувачки вкус кој совршено одговара на летните денови.

Состојки

За кремот:

250 г маскарпоне-сирење

200 мл слатка павлака

100 г шеќер во прав

2 лимони (сок и рендана кора)

1 лажичка екстракт од ванила

За подлогата:

200–250 г пишкоти

150 мл лимонада или разреден сок од лимон

За декорација:

рендана кора од лимон

свежа нане (по желба)



Приготвување

Во подлабок сад се мешаат маскарпонето, шеќерот во прав, сокот и кората од лимон, како и ванилата. Смесата се меша додека стане мазна и кремаста.

Во посебен сад се мати слатката павлака додека се добие цврст шлаг, кој потоа внимателно се соединува со маскарпоне-кремот. Оваа техника му дава лесна и воздушеста текстура на десертот.

Пишкотите кратко се потопуваат во лимонада – само неколку секунди, за да не омекнат премногу.

Во сад за слоевито редење се поставува ред пишкоти, па слој крем, и така се повторува додека се потроши материјалот. Завршниот слој секогаш треба да биде крем.

Десертот се остава во фрижидер најмалку 4 часа, а идеално преку ноќ, за вкусовите целосно да се соединат.

Мал трик за совршен вкус

Пред сервирање, десертот се посипува со рендана кора од лимон и се додаваат неколку листови свежо нане за дополнителна свежина.

За поинтензивна арома, може да се додаде и мала количина ликер лимончело во кремот, но и без него овој десерт останува доволно освежувачки и лесен.

Лимон-тирамису е идеален пример како еден класичен десерт може да добие модерна, летна интерпретација – лесен за приготвување, без печење и совршен за секоја пригода кога ви треба нешто освежувачко и поинакво.