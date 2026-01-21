Се возеше во Мајбах: Во страшна сообраќајка загина најпознатата унгарска инфлуенсерка

Моника Јаклиова загина во страшна сообраќајна несреќа во Словачка.Убавата инфлуенсерка го удрила својот скап Мајбах помеѓу Велико Меѓер и Долни Стал и излетала од патот

Возилото се движело со голема брзина, удрило во дрворед и го скршило на неколку делови, потоа се запалило, а во автомобилот била само несреќната Моника.

Лекарите се обиделе да ја извлечат, но немало начин да ја спасат



Моника Јаклиова е позната унгарска инфлуенсерка која го привлече вниманието на јавноста кога влезе во ТВ-шоуто „Парови“ со својот ММА борец и поранешен сопруг Габор Борарош. Таа е една од најубавите инфлуенсерки во Унгарија.