Вечерва игра Ѓоковиќ, кој не му се спие може да гледа

Ѓоковиќ ноќва игра против Франческо Маестрели во натпреварот од второто коло на Австралија Опен.

Италијанецот го обезбеди своето место во главната ждрепка преку квалификациите, а неговото учество само во првото коло е неговиот најдобар резултат на овој Гренд Слем во целата негова кариера.

Ѓоковиќ и Маестрели никогаш претходно не се сретнале, и јасно е дека Новак е фаворит во натпреварот против 141-от играч на планетата.

Коефициентот за победа на српскиот ас е 1,05, додека триумфот на Маестрели се плаќа со коефициент од 14,00.