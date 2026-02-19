Редок вид чапја се гнезди крај Дојранското езеро

Само десет гнездечки парови од реткиот вид на чапја, т.н. голем воден бик, кои тешко се забележуваат, се регистрирани во државава, а неколку се наоѓаат токму на подрачјето на Дојранското езеро.

Проценката за гнездечката популација ја даваат еколозите од Македонското еколошко друштво (МЕД), кои се дел од проектот „Заштита на медитеранските влажни зони“, финансиран од Француската агенција за развој, што овозможува подобро познавање на биолошката разновидност на Споменикот на природата Дојранско Езеро и на унапредување на управувањето со ова значајно заштитено подрачје.

Големиот воден бик (Botaurus stellaris) е крупна, таинствена мочуришна птица од семејството на чапјите, силно поврзана со езера, бари и влажни подрачја со обемни појаси од трска. Има перје во земјени тонови и навика да мирува скриена меѓу трските, така што лесно се претопува со околината и ретко се забележува. Најчесто е активна во зори и самрак, кога тивко се движи низ трската во потрага по риби, водоземци и безрбетници. Забележувањето на големиот воден бик во околината на Дојранското Езеро е посебно природно доживување и јасен знак за зачувани и функционални водни екосистеми“, се вели во објавата на МЕД.

Во рамките на проектот „Заштита и ревитализација на медитеранските влажни зони – PROZHUM“, Македонското еколошко друштво минатата година организира едукативен камп, на кој преку теренска настава во Дојран, средношколци од Богданци и Гевгелија се запознаваа со биодиверзитетот и значењето на заштитата на езерото.