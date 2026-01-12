Пожар избувна зад сцената на доделувањето на наградите „Златен глобус“, наградата беше доделена за време на рекламите

Мал пожар избувна зад сцената на синоќешното доделување на наградите „Златен глобус“ во Лос Анџелес. Инцидентот се случил во прес-салата, а според снимките објавени од новинарот Крис Гарднер, пожарот избувнал откако член на персоналот за угостителство случајно превртел запален сад со гориво што се користи за загревање храна, објавува „Дејли меил“.
Гарднер објасни на социјалните мрежи дека тепихот „изгорел накратко“ и дека „чад се ширел по аглите“. Тој додаде дека пожарот бил „брзо изгаснат“ и дека никој не е повреден во инцидентот. Актерот Тимоти Шаламет исто така бил фотографиран во прес-салата во текот на вечерта.
Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT— Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026
Инцидентот со пожарот не беше единствениот настан што ја одбележа вечерта. Гледачите го изразија своето незадоволство откако наградата за најдобра филмска музика беше доделена за време на рекламната пауза. Видео од композиторот Лудвиг Герансон, добитник на наградата за „Грешници“, како ја прима наградата беше споделено на мрежата X и стана вирално.
„Златните глобуси штотуку ја доделија наградата за најдобра музика за време на рекламна пауза“, се вели во описот на објавата. Реакциите од корисниците беа бројни: „За време на реклама?! Ужасно“, коментираше еден. „Ви благодарам што го споделивте! Сакав да го видам тоа. Штета што не го емитуваа“, додаде друг.
Ludwig Göransson accepts the #GoldenGlobes award for for Best Score Motion Picture! 🎵 Congratulations! pic.twitter.com/IVW28K3HTb— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Многумина ја споредија одлуката со другите делови од церемонијата. „Имаа време водителот да пее, награда за подкаст и стендап, а не музика?“, праша еден корисник. Други додадоа: „Не требаше да го прават тоа, едноставно е грубо“ и „Неверојатно е да се прави тоа, а потоа наместо тоа да се има музички скеч“. Сличен коментар гласеше: „Ја натеравме Ники Глејзер да пее наместо тоа?“
Некои коментари беа поостри: „Доделивте НАГРАДА ЗА НАЈДОБРА МУЗИКА ЗА ВРЕМЕ НА РЕКЛАМСКАТА ПАУЗА само за да имате време за скеч и категорија ПОДКАСТ?! Неразбирливо е колку е непочитувано уметниците кои вложиле крв, пот и солзи.“ Еден корисник напиша: „Ова всушност ме излудува. Најдобриот подкаст се емитува во целост со клипови и сè, но најдобрата музика е жртвувана за повеќе време за рекламирање на Големите Фармацевтски компании. Во ред тогаш.“
Воведен монолог од водителот
Церемонијата ја водеше Ники Глејзер, која ја отвори вечерта со монолог во кој го нападна Министерството за правда на Доналд Трамп, велејќи дека тие ја заслужуваат наградата за „најдобро уредување“ по објавувањето на редигираните досиеја на Епштајн. Таа, исто така, се пошегува за актерот Леонадро Дикаприо и неговата преференција кон помлади жени.
omg Leo DiCaprio's reactions to all of Nikki Glaser's jokes about him at the Golden Globes LOL— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026
"What a career you've had. The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this before your girlfriend turned 30." pic.twitter.com/2yZlOWHOkS