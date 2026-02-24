Луѓето кои ги прават овие работи на својата свадба речиси секогаш имаат проблеми во бракот

Ако сте на социјалните мрежи, веројатно сте виделе видеа од венчавки кои стануваат вирални од целосно погрешни причини. Меѓутоа, според зборовите на експертите, некои знаци за тревога не се толку очигледни.

Како што наведува Мишел Т. Делино, директорка на адвокатска фирма, планирањето на венчавката е првиот голем тест на стрес за бракот. Таа работи како адвокат за разводи веќе 20 години, а обрасците што паровите ги воспоставуваат за време на планирањето на венчавката се истите обрасци што ги гледа во барањата за развод години подоцна.

Со други зборови, „однесувањето на венчавката не е симболично, туку дијагностичко“, а луѓето кои ги прават овие седум работи на својата венчавка, речиси секогаш имаат проблеми подоцна.

Дозволување на роднините да ги преминуваат границите

Бракот треба да биде партнерство помеѓу двајца луѓе. Неуспехот да се воспостават граници со свекорот, свекрвата, таштот или таштата на венчавката е еден од најсигурните предвидувачи за развод. Кога паровите им дозволуваат на своите родители еднострано да одлучуваат за местото, храната и списокот на гости, само прашање на време е кога тие ќе носат одлуки за нивните домови, финансии и внуци.

Делино цитира студија од Универзитетот во Мичиген, која открила дека жените кои се претерано блиски со семејствата на своите мажи се разведуваат за 20 проценти повеќе. Интересно е што мажите кои се блиски со родителите на своите жени го намалуваат ризикот од развод. Според неа, тоа е затоа што од жените се очекуваат повисоки етички стандарди во поглед на љубезноста и прифаќањето, дури и кога им се пречекоруваат границите.

Торта во лицето на партнерот

Ова е можеби најочигледното. Делино вели дека еднаш слушнала фотографка која рекла дека никогаш не видела брак кој го преживеал туркањето торта во лице без согласност. Иако изгледа како шега, тоа е длабок увид во тоа како ќе се третираат границите во бракот.

– Кога едниот сопружник ќе каже: ‘Те молам, не ме валкај со торта“, а другиот сепак го прави тоа за забава, тоа е показател за непочитување на согласноста – вели Делино.

Прекумерно трошење на венчавката

Финансиите можат да бидат огромен товар. Студија на Универзитетот Емори открила дека паровите кои потрошиле повеќе од 20.000 долари на венчавка имале 1,6 пати поголема веројатност да се разведат од оние кои потрошиле помеѓу 5.000 и 10.000 долари. Паровите кои потрошиле помалку од 1.000 долари имале најголема веројатност да останат заедно. Скриените долгови за венчавката често се првиот чекор во низата финансиски лаги кои подоцна го „трујат“ бракот.

Омаловажувачки шеги за бракот

Ако не можете да се воздржите од „шеги“ за тоа колку е ужасен бракот уште пред да започне, тоа не е вистинскиот избор за вас. Ваквите изјави за време на наздравувањето често не се шеги, туку израз на неспремност да се биде сопружник.

Одење пред партнерот

Ако еден од партнерите е постојано неколку чекори пред другиот на патот до подиумот за танцување или шведската маса, тоа е причина за загриженост. Тоа сигнализира дека едниот партнер се доживува како „главен“, а другиот како асистент. Физичкото позиционирање ја открива динамиката на моќта.

Грубост кон персоналот

Начинот на кој се однесувате кон келнерите зборува многу за вашиот морал. Оние кои се груби кон услужниот персонал често покажуваат знаци на непријателство и нарцизам. Делино предупредува дека тој комплекс на супериорност набрзо ќе биде насочен и кон партнерот.

Положување презир кон партнерот

Презирот е „најсмртоносниот“ знак. Истражувањата покажуваат дека презирот (вртење со очите, потсмев, омаловажување) го предвидува разводот со 94 проценти точност.

Совети од експертот: Како да се спречи најлошото?

– Трошете пари на предбрачно советување, а не на скапа венчавка.

– Воспоставете цврсти граници со поширокото семејство пред венчавката.

– Составете предбрачен договор. Тој е заштитнички, а не песимистичен, и ги принудува паровите на искрен разговор за финансиите.

– Бидете транспарентни за парите од првиот ден.

– Ако постојано гледате знаци на презир и непочитување, Делино препорачува да ја прекинете врската навреме.