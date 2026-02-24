 Skip to main content
24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Неделник

Блокада во Албанија ја парализираше границата со Македонија, триесетина камиони заглавени на Ќафасан

Свет

24.02.2026

Блокадата на патниот правец Либражд – Прењас поради големо свлечиште продолжува да создава сериозни проблеми во сообраќајот кон југоисточна Албанија, парализирајќи го и граничниот сообраќај со Македонија.

Поради уништување на дел од коловозот на Ќафасан – Елбасан, како и големото оштетување и поместување на мост кај Прењас, сообраќајот е целосно во прекин, а десетици товарни возила се принудени да чекаат неколку дена за да ја преминат границата, објавија медиумите.

За патнички моторни возила се препорачува движење по споредни патишта, но, се препорачува голема внимателност.

Надлежните служби во соработка со службите од соседните земји, работат на изнаоѓање решение со можност транспортните возила да може да поминуваат преку граничниот премин “Блато” кај Дебар, за влез и излез од македонска и албанска страна и преминот “Какавија” со Грција, наведуваат медиумите.

Агенцијата за патишта објави дека според првите проценки неопходна е изградба на нов мост и зафат кој ќе трае подолго за поправка на коловозот.

Објаснуваат дека тоа е последица на обилните дождови, наспроти опозицијата која обвинува за неквалитетна изведба на работите на патот кој е дел од Коридорот VIII, поради ” коруптивни тендери на власта”. (МИА)

Поврзани вести

Свет  | 22.02.2026
Унгарија ќе ја блокира помошта на ЕУ за Украина и новите пакет санкции против Русија
Балкан  | 20.02.2026
МАЕИ: Македонскиот јазик е богатство на културата и идентитетот на македонската заедница во Албанија
Економија  | 16.02.2026
Се бара решение за проблемот со превозниците во координација со Европската комисија
﻿