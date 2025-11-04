 Skip to main content
Дејвид Бекам стана витез

По долго чекање и многу неуспешни обиди, Дејвид Бекам конечно е прогласен за витез. Поранешниот фудбалер пристигна во замокот Виндзор со својата сопруга Викторија и конечно ја доби оваа посебна почест од кралот Чарлс и правото да ја стави титулата „Сер“ пред своето име.

Тој ја заработи оваа награда за неговиот придонес во британскиот фудбал, откако одигра 115 натпревари за својата земја и беше капитен 59 пати. Освои 15 трофеи и играше на пет меѓународни турнири. Пред да се пензионира во 2013 година, Бекам играше за Реал Мадрид, ЛА Галакси, Пари Сен Жермен и Милан.

Покрај тоа, тој е признат и како голем хуманитарец кој е амбасадор на УНИЦЕФ од 2005 година. Фактот дека целиот свој живот бил „ројалист“ се потврдува со фактот дека минатата година овој поранешен фудбалер беше назначен и за амбасадор на „Фондацијата на кралот“, хуманитарна организација основана од самиот крал во 1990 година.

