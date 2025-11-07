Направете го ова пред 9 ноември: Ретроградниот Меркур нема милост

Уште еден ретрограден Меркур започнува на 9 ноември 2025 година и, како и секогаш, ќе донесе пресврти и неизбежна доза конфузија.

Сепак, ако пред тој датум ги подготвите своите обврски и го организирате секојдневието, ќе бидете во подобра позиција да го зачувате сето она што сте постигнале и полесно да ги пребродите предизвиците.

Во продолжение издвојуваме четири работи кои, според астролозите, вреди да ги завршите пред ретроградниот Меркур да започне.

Завршете сè што останало недовршено

Пред да започне ретроградниот период, довршете ги сите проекти и обврски – и деловни и лични. Недовршените задачи за време на ретроградниот можат да предизвикаат фрустрација и да го отежнат носењето одлуки.

Организирајте се и расчистете го нередот

Сега е идеално време да го средите својот простор, е-поштата, документите и дигиталните уреди. Нередот што ќе го оставите може да се зголеми во текот на ретроградниот Меркур и дополнително да ви ја отежне секојдневието.

Водете искрени и отворени разговори

Ретроградниот Меркур во Стрелец и Скорпија, под влијание на Марс, може да ја зголеми напнатоста и конфликтите.

Пред почетокот на ретроградниот, на сите хороскопски знаци им се советува да ги решат важните разговори и да ги расчистат недоразбирањата. Искреноста и отворената комуникација сега ја намалуваат можноста проблемите да ескалираат подоцна.

Не реагирајте импулсивно

За време на ретроградниот Меркур е важно да не реагирате пребрзо, особено кога се активни влијанијата на Марс и силните енергии на Скорпија и Стрелец. Размислувањето пред акција и внимателното носење одлуки ќе ви помогнат да избегнете конфликти и да направите подобри избори.

Во периодот на ретроградниот Меркур, организираноста, завршувањето на задачите, искрените разговори и контролата на реакциите се клучни за мирен и продуктивен период. Подготвеноста однапред може да го претвори ретроградниот Меркур од предизвикувачко време во можност за раст и интроспективен развој.