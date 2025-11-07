Направете го ова пред 9 ноември: Ретроградниот Меркур нема милост

Уште еден ретрограден Меркур започнува на 9 ноември 2025 година и, како и секогаш, ќе донесе пресврти и неизбежна доза конфузија.
Сепак, ако пред тој датум ги подготвите своите обврски и го организирате секојдневието, ќе бидете во подобра позиција да го зачувате сето она што сте постигнале и полесно да ги пребродите предизвиците.
Во продолжение издвојуваме четири работи кои, според астролозите, вреди да ги завршите пред ретроградниот Меркур да започне.
- Завршете сè што останало недовршено
Пред да започне ретроградниот период, довршете ги сите проекти и обврски – и деловни и лични. Недовршените задачи за време на ретроградниот можат да предизвикаат фрустрација и да го отежнат носењето одлуки.
- Организирајте се и расчистете го нередот
Сега е идеално време да го средите својот простор, е-поштата, документите и дигиталните уреди. Нередот што ќе го оставите може да се зголеми во текот на ретроградниот Меркур и дополнително да ви ја отежне секојдневието.
- Водете искрени и отворени разговори
Ретроградниот Меркур во Стрелец и Скорпија, под влијание на Марс, може да ја зголеми напнатоста и конфликтите.
Пред почетокот на ретроградниот, на сите хороскопски знаци им се советува да ги решат важните разговори и да ги расчистат недоразбирањата. Искреноста и отворената комуникација сега ја намалуваат можноста проблемите да ескалираат подоцна.
- Не реагирајте импулсивно
За време на ретроградниот Меркур е важно да не реагирате пребрзо, особено кога се активни влијанијата на Марс и силните енергии на Скорпија и Стрелец. Размислувањето пред акција и внимателното носење одлуки ќе ви помогнат да избегнете конфликти и да направите подобри избори.
Во периодот на ретроградниот Меркур, организираноста, завршувањето на задачите, искрените разговори и контролата на реакциите се клучни за мирен и продуктивен период. Подготвеноста однапред може да го претвори ретроградниот Меркур од предизвикувачко време во можност за раст и интроспективен развој.