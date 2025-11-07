Мажите имаат потреба од повеќе часови вежбање отколку жените

Freepik

Вежбањето е како лек за срцето и исто како и лекот, потребна ви е вистинската „доза“ за да биде ефикасно. Сепак, неодамнешна студија сугерира дека дозата не е иста за жените и мажите.

Истражувачите откриле дека на мажите им е потребно околу двојно повеќе вежбање од жените за да го видат истото намалување на ризикот од срцеви заболувања.

Во неодамнешна студија, од над 85.000 возрасни лица во Велика Британија на возраст помеѓу 37 и 73 години било побарано да носат акцелерометар (уред што го мери движењето на телото и нивото на активност) на зглобот седум дена. Потоа ги следеле здравствените резултати на секој учесник нешто помалку од осум години.

Жените кои се занимавале со околу четири часа неделно умерена до енергична физичка активност – активности како што се брзо одење, трчање, возење велосипед или танцување што го зголемуваат дишењето и срцевиот ритам – имале околу 30 проценти помал ризик од коронарна срцева болест.

Мажите требало да прават околу девет часа од истиот вид физичка активност за да видат слично намалување.

Ова важеше и за луѓето што веќе живеат со срцеви заболувања. Студијата процени дека жените со дијагностицирана коронарна срцева болест треба да бидат физички активни околу 51 минута неделно за да го намалат ризикот од смрт од која било причина за 30 проценти – додека на мажите им се потребни околу 85 минути вежбање.

Иако овие наоди може да звучат шокантно за просечната личност, тие потврдуваат нешто за кое научниците за вежбање се сомневаат со години.

Постои и јасна биолошка причина што делумно може да објасни зошто жените и мажите гледаат толку различни резултати од вежбањето.

Жените имаат тенденција да имаат повисоки нивоа на естроген од мажите. Овој хормон има важно влијание врз тоа како телото реагира на вежбањето.

Естрогенот може да му помогне на телото да согорува повеќе масти за гориво за време на вежби за издржливост и помага во одржувањето на здравјето на крвните садови.

Жените исто така имаат тенденција да имаат повеќе бавно контракциони мускулни влакна, кои се ефикасни и отпорни на замор. Овие мускули се соодветни за видовите на стабилна, одржлива физичка активност што ја препорачуваат повеќето упатства за вежбање.

Студијата не тврди дека жените треба да вежбаат помалку – или дека мажите не можат да постигнат слични придобивки. Таа само покажува дека на мажите можеби им е потребна повеќе неделна активност за да ги постигнат.