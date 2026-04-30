Интуицијата им е слаба страна – хороскопски знаци кои секогаш веруваат само на туѓото мислење

Рибите, Јарецот и Бикот се меѓу хороскопските знаци кои често се опишуваат како личности кои не ѝ веруваат целосно на сопствената интуиција. Наместо да се потпрат само на внатрешното чувство, тие често бараат мислење од блиски луѓе или авторитети.

Кај Рибите доминира силната емоционалност, поради што лесно се под влијание на туѓи ставови и совети. Тие знаат да се водат по чувствата на другите, па понекогаш им е тешко да разликуваат што навистина мислат тие самите. Ова ги прави емпатични, но и подложни на надворешни влијанија.

Јарецот, иако важи за рационален, стабилен и организиран знак, често има потреба од потврда пред да донесе важна одлука. Посебно се потпира на мислење од поискусни или авторитетни личности. Ова му носи сигурност, но понекогаш го успорува во донесувањето одлуки.

Бикот е знак кој најмногу ја цени стабилноста и сигурноста, па затоа ретко ризикува без претходно консултирање. Често се води по советите на семејството или блиските пријатели. Иако тоа му дава чувство на сигурност, понекогаш може да го спречи да реагира побрзо и посамостојно.