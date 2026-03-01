 Skip to main content
01.03.2026
Недела, 1 март 2026
Земјите од ЕУ повикуваат на „максимална воздржаност" и почитување на меѓународното право во конфликтот со Иран

01.03.2026

Дваесет и седумте земји-членки на Европската Унија повикуваат на „максимална воздржаност“ и целосно почитување на меѓународното право во конфликтот со Иран и низ целиот Блиски Исток, вели шефицата за надворешна политика на Европската Унија, Каја Калас.

„Повикуваме на максимална воздржаност, заштита на цивилите и целосно почитување на меѓународното право, вклучувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и меѓународното хуманитарно право“, се вели во соопштението издадено од Калас во име на сите земји-членки на ЕУ. 

