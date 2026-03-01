 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

ОАЕ го повлекуваат амбасадорот од Иран, ја затвораат амбасадата поради напади

Свет

01.03.2026

Фото: Freepik

Обединетите Арапски Емирати ја затвораат својата амбасада во Иран и го повлекуваат својот амбасадор по серијата ирански напади врз нивна територија, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

„ОАЕ објавува затворање на својата амбасада во Техеран и повлекување на својот амбасадор и сите членови на својата дипломатска мисија и ги осудува иранските ракетни напади“, се вели во соопштението објавено на социјалните медиуми од Афра Ал Хамели, директорка за стратешки комуникации во Министерството за надворешни работи.

Одлуката е донесена како одговор на „очигледните ирански ракетни напади насочени кон териториите на земјата, кои претставуваат агресивни напади што погодија цивилни објекти, вклучувајќи станбени области, аеродроми, пристаништа и услужни објекти, и ги изложија беспомошните цивили на опасност“, се вели во соопштението.

