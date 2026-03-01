Се повеќе спортисти „заглавени“ во Дубаи и Абу Даби, меѓу нив и Јасикевичиус, Медведев, …

Фото: X

Кошаркарскиот клуб Фенербахче со соопштение се обрати до јавноста дека нивниот тренер Шарунас Јасикевичиус, играчот Армандо Бејко, физиотерапевтот Капеља Буза и спортскиот директор Угур Озан Шулак се „заглавени“ во Обединетите Арапаски Емирати. Причината е познато затворањето на аеродромите во Дубаи и Абу Даби, што спречило нивно враќање во Истанбул.

Дел од спортистите пред сè кошаркарите ја користеа паузата во националните првенства поради натпреварите на репрезентациите, а некои како тенисерите останаа во Дубаи откако беа учесници на завршницата на АТП турнирот (Данил Медведев, Мате Павиќ). Причината е позната воената состојба на Блискиот исток.

Таму се наоѓаат и тројца играчи на КК Партизан, а во зоната каде нема летови се наоѓаат и дел од играчите на израелските екипи Хапоел Тел Авив и Макаби.

Некои од натпреварите се одложени, додека од АБА лигата соопштија дека во тешките моменти се целосно екипата на Дубаи, која се натпреварува во оваа лига.