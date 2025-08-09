Зеленски пред средбата Трамп-Путин: Украина нема да ја даде својата земја на окупаторите

Скриншот од Си-Би-Ес

Украинскиот претседател Володимир Зеленски реагираше на најавата за средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин следната недела, изјавувајќи дека Украина „нема да ја предаде својата земја на окупаторите“.

Во изјава на апликацијата Телеграм, Зеленски рече дека секое решение донесено без учество на Украина ќе биде „решение против мирот“. Реакцијата доаѓа откако претседателот Трамп пред неколку часа објави дека ќе се сретне со рускиот претседател Путин во Аљаска, во петок на 15 август, за да разговараат за војната во Украина.

Трамп сигнализираше дека од Украина може да се бара да отстапи територија како дел од мировниот договор со Русија, изјавувајќи пред новинарите: „Ќе има одредена размена на територии“.

„Си-Би-Ес Њуз“, исто така, објави дека Белата куќа се обидува да ги убеди европските лидери да прифатат договор според кој Украина би се откажала од значајни делови од својата територија, вклучувајќи ги регионите Донбас, Херсон и Запорожје.

Зеленски и претходно ги отфрли сите предуслови за територијални отстапки.