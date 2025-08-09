ВРЕДИ бара одговори од Бујар Османи: Зошто нема никаква документација за потрошени над 120 милиони денари од буџетот на МНР

Државниот завод за ревизија во извештајот за работењето на СРЦ „Борис Трајковски“ за изминатиот период, укажа дека нема евиденција што добил спортско-рекреативниот центар од тендерите на Министерството за надворешни работи за негово доуредување за прием на делегациите од Состанокот на ОБСЕ што се одржа во Скопје во 2023. ВРЕДИ (ВЛЕН) два дена бара одговори од тогашниот министер за надворешни работи, Бујар Османи. Денеска ВРЕДИ го повика Османи да престане да се крие и јавно да одговори:

Зошто нема никаква документација за потрошени над 120 милиони денари од буџетот на Министерството за надворешни работи? Зошто нема податоци што е направено за толку огромна сума пари? Зошто не постои отчет за овие средства, ниту трага од тоа што останало по завршувањето на самитот на ОБСЕ? Овие прашања се за пари на сите граѓани, за пари кои требало да се користат за училишта, подобро здравство, за водоводи и патишта, а завршиле без траг, документ и доказ во непознат правец.

Оттаму додаваат дека Државниот завод за ревизија јасно утврдил дека во време на Бујар Османи, МНР ги потрошило овие пари без да се знае за што, без покритие, без документи и без видлив резултат.

Државниот завод е надлежна институција за вршење на ревизија на трошоците на институциите и функционерите. ДЗР изготвува извештаи за трошоците на сите институции и е единствено надлежна за тоа.

По закон, ваквите извештаи се доставуваат до сите надлежни институции, вклучително и до Јавното обвинителство, а по потреба и до Финансиската полиција. Очекуваме тие институции заради кредибилитет, веднаш да постапат и да утврдат одговорност – коментираат од коалицијата.

Во однос на кандидатурата на Бугар Османи за градоначалник на Чаир, тие велат: