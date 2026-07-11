Завршена заложничката драма во супермаркет во Берлин

Речиси 12 часа во јужен Берлин се одвиваше заложничка драма, откако маж вооружан со нож држеше жена како заложничка во супермаркет во населбата Мериенфелде. По интервенција на специјалните полициски сили заложничката драма е завршена без жртви.

„Сторителот беше совладан од специјалните сили, а заложникот беше ослободен“, изјави портпаролот на полицијата Флоријан Нат во саботата наутро. Операцијата започна околу 9:20 часот. Во врска со состојбата на жената, портпаролот на полицијата првично можеше да извести само дека таа била во шок и дека е лекувана од болничари. Сторителот бил однесен во болница со полесни повреди. Според извештаите на новинари од местото на настанот, во операцијата не било употребено огнено оружје, туку било употребено електрошок оружје, таканаречен тејзер.