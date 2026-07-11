 Skip to main content
11.07.2026
Република Најнови вести
Сабота, 11 јули 2026
Неделник

Завршена заложничката драма во супермаркет во Берлин

Свет

11.07.2026

Речиси 12 часа во јужен Берлин се одвиваше заложничка драма, откако маж вооружан со нож држеше жена како заложничка во супермаркет во населбата Мериенфелде. По интервенција на специјалните полициски сили заложничката драма е завршена без жртви.

„Сторителот беше совладан од специјалните сили, а заложникот беше ослободен“, изјави портпаролот на полицијата Флоријан Нат во саботата наутро. Операцијата започна околу 9:20 часот. Во врска со состојбата на жената, портпаролот на полицијата првично можеше да извести само дека таа била во шок и дека е лекувана од болничари. Сторителот бил однесен во болница со полесни повреди. Според извештаите на новинари од местото на настанот, во операцијата не било употребено огнено оружје, туку било употребено електрошок оружје, таканаречен тејзер.

Поврзани вести

Македонија  | 09.07.2026
МВР спроведе низа превентивни активности за безбеден сообраќај, спречување пожари и кражби
Хроника  | 28.06.2026
Гостиварец пукал, па сам се пријавил во полиција
Хроника  | 07.06.2026
Тешко повреден велосипедист на патот Нераште–Радуша, возачот подоцна се пријавил во полиција.