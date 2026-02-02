Загрижени за безбедноста на децата: Египет ја блокира платформата за онлајн игри „Роблокс“

Египет ја блокира платформата за игри „Роблокс“ (Roblox) поради загриженост за онлајн-безбедноста на децата, објавија локалните медиуми.

Врховниот совет за регулирање на медиумите соопшти дека тесно соработува со регулаторот за телекомуникации на земјата за технички чекори за спроведување на забраната. Одлуката доаѓа како одговор на потенцијалните опасности за малолетниците при користење на интернет и социјални медиуми, изјави претседателот на советот, Есам ал-Амир.

Темата е дискутирана на парламентарна седница иницирана од сенаторот Валија Хермас Радван. Тој повика на регулатива за заштита на етичките и образовните вредности, ограничување на психолошките и бихејвиоралните ризици и организирање на работењето на платформите за електронски игри на поширок план.

За време на дискусијата, „Роблокс“ беше идентификуван како платформа која бара итна акција. Меѓу главните ризици во предлогот презентиран од ал-Амир се изложувањето на децата на несоодветна содржина и директната комуникација со странци.

Египет не е првата земја што презема мерки против „Роблокс“. Ирак и Алжир веќе го забранија, наведувајќи ги ризиците од несоодветна содржина, вознемирување на интернет и комуникација со странци. Во Кина, платформата е блокирана како дел од поширока акција за цензура на интернет. Турција, исто така, привремено го забрани „Роблокс“, барајќи построго почитување на локалните прописи за онлајн содржина. Некои земји од Заливот, вклучувајќи ги Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати воведоа ограничувања само за некои од неговите функции.

За разлика од повеќето апликации за социјални медиуми, кои бараат корисниците да имаат 13 години или повеќе, „Роблокс“ им дозволува на многу мали деца да го користат. Бидејќи повеќето од нив немаат документи за идентификација, проверката се врши преку видеа што ја потврдуваат возраста на тинејџерите.