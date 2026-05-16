Врховниот суд на САД го отфрли барањето на демократите од Вирџинија за прераспределба на изборните единици

Врховниот суд на САД го отфрли итното барање од демократите во Вирџинија кои бараа на среднорочните избори во ноември да се употребат ново нацртаните конгресни изборни единици, со што им помогна на републиканците полесно да ги дочекаат среднорочните избори во ноември каде ќе се обидат да го одбранат тесното мнозинство во Конгресот, јави ДПА.

Новата изборна мапа можеше да им помогне на демократите да префрлат четири места што ги држеа републиканците во Претставничкиот дом во оваа источна сојузна  држава.

Гласачите на Вирџинија на референдумот во април го одобрија планот за прераспределба на изборните единици, но државниот суд на Вирџинија го поништи гласањето на помалку од 24 часа по изјаснувањето.

Судијата пресуди дека формулацијата на гласачкото ливче била „јасно погрешна“ и дека предлогот им бил презентиран на гласачите порано од дозволеното според Уставот на Вирџинија. Судот оцени дека затоа сите гласови дадени на референдумот се неважечки и ја забрани прераспределбата на конгресните изборни единици на државата.

Подоцнежните обиди на демократите да ја поништат пресудата во повисоките судови не успеаја.

Одлуката на Врховниот суд претставува победа за републиканците додека тие се обидуваат да ја одржат својата слаба контрола врз Конгресот на среднорочните избори во ноември.

Напори за прекројување на изборните единици во корист на една од двете главни партии се во тек и во неколку други американски држави, појаснува ДПА.

