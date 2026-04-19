 Skip to main content
Република Најнови вести
Недела, 19 април 2026
Неделник

„Волстрит џурнал“: Трамп е против десант на американските трупи на иранскиот остров Харг

Свет

19.04.2026

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп се спротивставил на истоварувањето на американските трупи на иранскиот остров Харг, стравувајќи од можноста за огромни загуби во американската армија, објавија американските медиуми.

Повикувајќи се на неименувани разузнавачки извори, „Волстрит џурнал“ наведува дека Трамп првично бил убеден дека мисијата ќе биде успешна и дека заземањето на тој дел од иранската територија ќе им обезбеди на САД пристап до Ормуската Теснина.

Сепак, според извори во американскиот дневен весник, Трамп подоцна се загрижил дека американските жртви ќе бидат неприфатливо високи и дека американската војска ќе стане лесен плен во таа операција.

Анонимни извори на „Волстрит џурнал“ тврдат дека Трамп се справува со сопствениот страв од издавање наредба на американската војска со ризик дека многу војници ќе бидат повредени, а некои дури и нема да се вратат во своите домови.

Тој се колеба меѓу воинствен и помирувачки пристап и се бори зад сцената со можноста работите да тргнат наопаку“, вели еден од неименуваните извори за „Волстрит џурнал“ .

Главните нафтени терминали на Исламската Република Иран се наоѓаат на островот Харг. Американскиот лидер постојано се закануваше дека ќе го окупира островот.

