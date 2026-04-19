Израел ја подели територијата под своја конгрола во јужен Либан на три безбедносни зони

По постигнатото примирје со либанската Влада, Израел го поделил делот од јужен Либан под негова контрола на три зони, објавија израелски медиуми.

Таканаречената црвена линија се однесува на првиот ред села лоцирани директно на израелско-либанската граница, пишува израелскиот весник „Једиот Ахронот“.

Повеќето од зградите таму веќе се уништени и во областа нема повеќе борци од либанската милиција Хезболах, поддржана од Иран, објавува весникот.

На некои места, израелските копнени трупи зазедоа фиксни позиции. Војската не одговори на барањето за коментар за информациите.

„Жолтата линија“ се протега од шест до 10 километри од границата, објави весникот. Израел, исто така, го воспостави концептот на „жолта линија“ во Појасот Газа, од кој половина е сè уште под негова окупација од прекинот на огнот во октомври 2025 година.

Во оваа област на Либан, каде што има десетици села, целта на армијата наводно е да спречи гранатирање на северен Израел, претежно со ракети.

Израелските копнени воени сили сè уште се распоредени во оваа зона и таму и натаму има повремени изолирани судири, меѓу другото, околу упориштето на Хезболах, Бинт Џбеила, пишува весникот.

Третата линија се протега до реката Литани, која се наоѓа на околу 30 километри од границата. Во таа област, армијата сака да ја врши својата контрола првенствено преку „оружје, проектили на воена сила и набљудувачки места“, пишува „Једиот Ахронот“.

Кога во четвртокот вечерта објави 10-дневното примирје со Либан израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека израелската армија треба да остане во „зоната со зголемена безбедност“ во јужен Либан.

Оваа зона се протега од Средоземното Море до сириската граница и е широка околу 10 километри. Наменета е за заштита на градовите во северен Израел од напади на Хезболах.

Истовремено, во Либан постои загриженост за потенцијална трајна израелска окупација на југот.

По првата либанска војна во 1982 година, Израел воспостави таканаречена безбедносна зона во јужен Либан. Последните израелски војници се повлекоа оттаму дури во 2000 година откако претрпеа загуби.

Инвазијата од 1982 година и последователната окупација, чија цел беше да се спречи гранатирањето на северен Израел, значително придонесоа за формирањето на Хезболах, пренесува Хина.