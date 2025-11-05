 Skip to main content
05.11.2025
Среда, 5 ноември 2025
Во Франција најмалку петмина повредени откако намерно биле удрени од автомобил

Свет

05.11.2025

Најмалку пет луѓе се повредени откако возач намерно влетал на повеќе пешаци и велосипедисти на францускиот остров Олерон.

Напаѓачот е уапсен откако се обидел да го запали сопствениот автомобил во кој се пронајдени плински боци. Тој за време на апсењето извикувал Алах акбар.

Според локалните власти, 30-годишниот напаѓач е француски државјанин и е познат по бројни испади, особено по редовното консумирање дрога и алкохол. Тој не е во регистарот на лица под надзор поради ризик од терористичка радикализација.

Отворена е истрага за инцидентот.

