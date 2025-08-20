Велика Британија: Подготвени сме да го браниме украинското небо

Oskar Młodziński from Pixabay

Велика Британија е подготвена да испрати војници во Украина за да го бранат воздушниот простор и морските пристаништа, но не и на бојното поле против Русија, ќе изјави началникот на британската армија Тони Радакин на состаноците во Пентагон, објавува Гардијан.

Радакин, началникот на Генералштабот, денеска учествува во разговорите во Вашингтон за финализирање на обврските што 30 земји се подготвени да ги преземат за безбедноста на Украина по војната. Според британските претставници, Лондон е подготвен да испрати војници за логистичка поддршка и обука, но не и да распореди војници по руската граница.

Првично, се зборуваше за можно распоредување до 30.000 војници, но оваа идеја беше отфрлена поради противењето на некои европски земји.

-Ништо не се случува во Вашингтон без одобрение од претседателот, а поддршката на Трамп за безбедносните гаранции во понеделник го стави целиот процес во движење, рече британски претставник.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД нема да испраќаат војници во Украина.

„Ги имате моите гаранции за тоа. И јас сум претседател“, изјави тој за Фокс њуз.

Британскиот министер за одбрана Џон Хили минатата недела изјави дека Лондон е подготвен да ѝ помогне на Украина „да го обезбеди своето небо и море и да ги зајакне украинските сили“.

Британските претставници велат дека подготовките се сериозни, а не само политички притисок врз Русија.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во вторникот изјави дека очекува безбедносните гаранции да бидат финализирани во следната „недела до 10 дена“.

Британските претставници велат дека британските сили би можеле да бидат распоредени во Украина за логистика и за заштита на воздушниот простор и пристаништата, но не во операции што би ги довеле во директен конфликт со руските сили.

Извор: МИА