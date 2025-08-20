Полскиот премиер се противи на идејата за средба меѓу Путин и Зеленски во Будимпешта

Facebook / Donald Tusk

Полскиот премиер Доналд Туск денеска остро ја критикуваше идејата Будимпешта да стане место за мировни преговори меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин, според Политико.

Туск се потсети на лошите искуства од минатото со унгарскиот главен град. „Будимпешта? Можеби не сите се сеќаваат, но во 1994 година, Украина веќе доби гаранции за територијален интегритет од САД, Русија и Обединетото Кралство. Во Будимпешта“, рече Туск, додавајќи: „Можеби сум суеверен, но овој пат би се обидел да најдам друго место“.

Неговата реакција дојде откако Политико вчера откри дека Белата куќа разгледува трилатерален состанок во унгарскиот главен град на кој ќе учествуваат американскиот претседател Доналд Трамп, Зеленски и Путин. Информацијата беше потврдена од претставници на администрацијата и луѓе блиски до американската влада.

Изборот на Унгарија како локација би бил исклучително проблематичен за Украина. Во Будимпешта во 1994 година беше потпишан меморандум со кој САД, Обединетото Кралство и Русија се обврзаа да го почитуваат суверенитетот на Киев во замена за откажување на Украина од нуклеарно оружје. Овие гаранции станаа бесмислени по руската анексија на Крим во 2014 година и отсуството на конкретна воена поддршка од потписниците.

Фактот дека унгарскиот премиер Виктор Орбан е близок сојузник на Доналд Трамп, а во исто време одржува добри односи со Кремљ и покрај целосната инвазија на Украина, дава дополнителна тежина на ситуацијата. Орбан сè уште јавно не го објавил овој предлог. Интересно е што ова не е прв пат Унгарија да ги понуди своите услуги – министерот за надворешни работи Петер Сијарто ја предложи Будимпешта како безбедно место за преговори уште на 25 февруари 2022 година, само еден ден по почетокот на руската агресија.

Додека се дискутира за Будимпешта, руските претставници ги намалуваат очекувањата дека средбата меѓу Путин и Зеленски е дури и блиску. Во меѓувреме, се споменуваат и други можни локации. Францускиот претседател Емануел Макрон ја предложи Женева, што веднаш беше поддржано од италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани. Швајцарскиот министер за надворешни работи Игнацио Касис потврди дека неговата земја е „подготвена за таков состанок“, додавајќи дека Путин нема да биде уапсен и покрај наредбата на Меѓународниот кривичен суд.

Самиот Путин, за време на телефонскиот разговор со Трамп во понеделникот, ја предложи Москва како место за средба со Зеленски. Сепак, тој предлог веднаш беше отфрлен од Зеленски и европските лидери како лекомислен.

Извор:МИА