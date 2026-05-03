 Skip to main content
03.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 3 мај 2026
Неделник

Тепачка во Кисела Вода: Скопјанец нападнат од познаник, па тепан со кундак од пиштол

Хроника

03.05.2026

Вчера во СВР Скопје од Јавната здравствена установа „Св.Наум Охридски“ Скопје е пријавено дека кај нив со повреди е донесен Р.Д.(36) од Скопје.

Според пријавеното, околу 00:00 часот на подрачјето на Кисела Вода во Скопје, додека се движел со неговото патничко возило „бмв“, тој бил запрен од Ј.А., кој го познавал, и по настаната расправија, бил физички нападнат од страна на Ј.А..

Подоцна, откако Р.Д. се вратил на местото, повторно бил физички нападнат од Ј.А., а потоа и од М.А. и Е.Н., при што М.А. го удрил со кундак од пиштол.

По целосно документирање на случајот, ќе следуваат соодветни поднесоци.

Поврзани вести

Хроника  | 27.04.2026
Физичка пресметка во обложувалница: Двајца скопјани над 60-годишна возраст се степале
Хроника  | 27.04.2026
13 годишно дете нападнато од поголема група малолетници во Аеродром
Скопје  | 25.04.2026
Без струја утре индустриската зона на булеварот „Борис Трајковски“