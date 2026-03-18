Велика Британија: Договорот со Иран беше на дофат

Британскиот советник за национална безбедност, Џонатан Пауел, лично присуствувал на разговорите меѓу САД и Иран за иранската нуклеарна програма оодржани во Женева. Според извештајот на „Гардијан“ од 17 март 2026 година, Пауел ја оценува иранската понуда како доволно значајна за да овозможи дипломатски договор.

Според британски извори, официјален Техеран презентирал невообичаено далекусежен предлог во Женева.

Според изданието, дури и кога почнаа воздушните напади на САД и Израел против Иран, официјален Лондон сè уште гледал отворен пат за преговори и ја сметал ескалацијата за прерана.

Извештајот, исто така, привлекува критики за составот на американскиот преговарачки тим, во кој беа вклучени специјалниот претставник Стив Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер. Дипломат запознаен со разговорите, за „Гардијан“ изјавил дека двајцата се сметале за „блиски до Израел“ и го турнале претседателот Доналд Трамп во војна од која засега не се гледа јасен излез.

Критичарите, исто така, посочуваат на недостатокот на технички нуклеарни експерти во американскиот тим.

Белата куќа сè уште не ги коментирала овие извештаи.