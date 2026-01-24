 Skip to main content
„Вашингтон пост“: САД го намалува своето учество во НАТО

24.01.2026

Министерството за војна на САД го намалува своето учество во НАТО. Американците се повлекуваат од советодавните структури на алијансата во Европа, објавува „Вашингтон пост“.

Според изданието, САД планираат да повлечат околу 200 војници од приближно 30 таканаречени „центри на извонредност“ на НАТО. Ова се места каде што американските експерти ги обучуваат сојузниците за енергетска безбедност, поморски операции, специјални операции и разузнавање. Повлекувањето ќе биде постепено, без да бидат заменети оние чии мандати завршуваат.

НАТО инсистира дека ништо необично не се случува и дека ваквите прилагодувања се наводно рутински. Сепак, експертите велат дека со повлекувањето на Американците, алијансата губи искуство и знаење. САД беа клучниот „мозочен центар“ на овие структури.

Вкупниот број на американски војници во Европа останува висок – над 76.000. Но, администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе го намали военото учество во европските работи.

