Борба за власт во Венецуела по Мадуро: Мачадо ја обвини Делси Родригез дека е комунистка

Facebook / María Corina Machado

Венецуелската опозиционерка Марија Мачадо, која претендира на претседателската функција по заробувањето на Николас Мадуро од американските сили, изјави дека вршителката на должноста претседателка на Венецуела, Делси Родригез, е комунист и агент на Русија, Иран и Кина.

Делси Родригез – да, таа е комунистка. Таа е главен сојузник и претставник на рускиот режим, Кинезите и Иранците. Но, ова не е венецуелскиот народ, ниту пак се вооружените сили. Длабоко сум убедена дека ќе имаме уредна транзиција на власта. Ова е тешка фаза, каде што тие моментално вршат дел од валканата работа. Но, резултатот од стабилната транзиција ќе биде горда Венецуела, која ќе биде најдобриот сојузник што САД некогаш го имале во Америка“, изјави Мачадо.

Таа додаде дека ако таа дојде на власт, за првпат во историјата ќе има Америка ослободена од комунизам, диктатура и наркотероризам.