25.01.2026
Недела, 25 јануари 2026
Борба за власт во Венецуела по Мадуро: Мачадо ја обвини Делси Родригез дека е комунистка

24.01.2026

Венецуелската опозиционерка Марија Мачадо, која претендира на претседателската функција по заробувањето на Николас Мадуро од американските сили, изјави дека вршителката на должноста претседателка на Венецуела, Делси Родригез, е комунист и агент на Русија, Иран и Кина.

Делси Родригез – да, таа е комунистка. Таа е главен сојузник и претставник на рускиот режим, Кинезите и Иранците. Но, ова не е венецуелскиот народ, ниту пак се вооружените сили. Длабоко сум убедена дека ќе имаме уредна транзиција на власта. Ова е тешка фаза, каде што тие моментално вршат дел од валканата работа. Но, резултатот од стабилната транзиција ќе биде горда Венецуела, која ќе биде најдобриот сојузник што САД некогаш го имале во Америка“, изјави Мачадо.

Мачадо изјави дека планира да се врати во Венецуела „што е можно поскоро“

Таа додаде дека ако таа дојде на власт, за првпат во историјата ќе има Америка ослободена од комунизам, диктатура и наркотероризам.

Замислете што би значело конечното пропаѓање на овие диктатури во Венецуела, Куба и Никарагва. Тоа би било еквивалент на падот на Берлинскиот ѕид во Америка. Длабоко сме благодарни на претседателот Трамп, неговата администрација и народот на Соединетите Американски Држави. Потребна беше голема храброст за да се направи она што тој го направи. Тој го направи тоа не само во име на американскиот народ, туку и затоа што се грижеше за народот на Венецуела“, изјави Мачадо.

Венецуелската опозициска лидерка Марија Корина Мачадо го пофали Трамп за апсењето на Мадуро

