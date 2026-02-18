Вашингтон го поддржува Орбан пред изборите

Американскиот претседател Доналд Трамп е посветен на успехот на унгарскиот премиер Виктор Орбан бидејќи неговото лидерство и блискиот однос со Трамп се клучни за интересите на САД, изјави државниот секретар Марко Рубио изразувајќи цврста поддршка за унгарскиот лидер пред тешката изборна трка во април, забележаа агенциите.

На прес-конференцијата со Орбан во Будимпешта во понеделникот Рубио рече дека врските на САД со Унгарија влегуваат во златна ера, но јасно стави до знаење дека тоа ќе зависи од реизборот на Орбан. Тој додаде дека Вашингтон е подготвен финансиски да ѝ помогне на Будимпешта доколку е потребно.

„Претседателот Трамп е длабоко посветен на вашиот успех бидејќи вашиот успех е и наш успех“, рече Рубио. „Бидејќи сакаме да продолжите (во овој дух), бидејќи сакаме вашата економија да напредува и бидејќи сакаме вашата земја да напредува. Особено додека сте премиер и лидер на оваа земја, во наш интерес е Унгарија да биде успешна“.

Самиот Трамп го поддржа Орбан минатата недела во објава на социјалните мрежи опишувајќи го како „навистина силен и влијателен лидер“. Републиканскиот претседател постојано поддржуваше разни кандидати од конзервативниот спектар на избори од целиот свет, а најновите случаи се аргентинскиот претседател Хавиер Милеи и јапонската премиерка Санае Такаичи.

На 12 април, Орбан, кој владее со Унгарија од 2010 година, ќе се соочи со најголемиот предизвик во неговите 16 години власт, забележуваат агенциите.

Потоа фаворитот на Трамп и неговата конзервативна партија Фидес ќе се натпреваруваат на парламентарни избори, кои може да ги изгубат од конзервативна формација Партија на почит и слобода, попозната по кратенката ТИСА.

На чело е Петер Маѓар, кој се отцепи од Фидес, кој практично успеа да го „опкружи“ Орбан од десницата и да се отцепи од владејачките широки изборни слоеви, кои го поддржуваат водењето на десничарските конзервативни политики, но не на начинот на кој тоа го прави Орбан.

Како ѕвезда во подем на унгарското политичко небо, Маѓар се дефинира себеси како цврсто проевропски и прозападен политичар, кој ветува раскинување со сегашниот модел на управување, вклучително и во енергетската соработка со Москва.

Но, поддршката на администрацијата на Трамп за неговиот ривал Орбан може да се покаже како клучен предизвик за него ако победи на изборите и стане премиер.

Според анкетите, ТИСА продолжува да има водство од 10 проценти пред Фидес.

Државниот секретар на САД донекаде ја разјасни точната улога на Будимпешта во американската политика. Од неговата изјава стана јасно дека Орбан и Унгарија се еден од субјектите преку кои Вашингтон гледа шанса да ги реализира своите интереси во регионален контекст.

Бидејќи овие односи што ги имаме тука во централна Европа преку вас ќе бидат од суштинско, витално значење за нашите интереси во годините што доаѓаат“, им рече Рубио на своите унгарски домаќини, според официјалното соопштение за медиумите на Стејт департментот.

Рубио, кој е и советник за национална безбедност на Трамп, пристигна во Будимпешта од Братислава како дел од дводневната турнеја во две земји чии конзервативни лидери се идеолошки блиски до Трамп и критички настроени кон ЕУ.

И во Унгарија и во Словачка државниот секретар вети дека ќе ги зајакне врските во услови на затегнати односи со големите сили меѓу европските сојузници на САД, како што се Франција и Германија.

Во овој поглед одлуката на Рубио да ги посети Орбан и словачкиот премиер Роберт Фицо, двајца националистички лидери еднакво блиски до Трамп, но и до рускиот претседател Владимир Путин – и отстапуваат од европскиот консензус – е јасна политичка порака, забележува АФП.

Во својот говор во неделата на Минхенската безбедносна конференција, Рубио ја повика Европа да се придружи на борбата на Трамп за одбрана на западната цивилизација од масовната имиграција. Но, тој исто така се обиде да ги увери европските сојузници – со мешан успех – за ставот на САД за НАТО и Гренланд.

Како политичар, Орбан, кој често доаѓа во конфликт со Брисел и одржува топли односи со Русија критикувајќи ја Украина, отсекогаш бил еден од најлојалните и најблиски сојузници на Трамп во Европа.

Многумина од десницата и крајната десница во САД го гледаат како пример што Трамп треба да го следи, главно поради неговата строга антиимиграциска политика и поддршката на конзервативните христијански вредности.

Тој стана херој за поддржувачите на Трамп во САД со неговото противење на миграцијата за време на бегалската криза во Сирија во средината на последната деценија.

Досега Орбан го посети Трамп неколкупати на имотот Мар-а-Лаго на Флорида.

За време на неговата посета на Белата куќа минатата година, на унгарскиот премиер му беше дадено ослободување од санкциите за увоз на руска нафта и гас воведени поради инвазијата на Москва во Украина. Унгарија целосно се потпира на увоз од Русија за своите енергетски потреби.

Една од главните теми на дискусиите на Рубио во Братислава и Будимпешта беше енергијата, вклучително и нафтата.

В четврток Орбан ќе биде меѓу светските лидери во Вашингтон за историскиот прв состанок на иницијативата „Одбор за мир“ на Трамп.