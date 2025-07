Ваков никој го нема видено: Путин со наведната глава, само што не заплака

Претседателот на Русија, Владимир Путин оддаде почест на својата некогашна колешка од факултет, Ирина Подносова, претседателка на Врховниот суд на Русија, која почина на почетокот на неделава во 71 година од животот.

Путин изгледал тажно и замислено додека седел со членовите на семејството на Подносива, крај изложениот отворен сандак на покојната Подносива, во присуство на почесната стража.

Положил букет цвеќе крај нејзиниот ковчег, се прекрстил и наведнал глава над сандакот, а потоа разговарал со нејзиното семејство.

Путин(72) и Подносива(71) биле колеги на Правниот факултет 1970 година во тогашен Ленинград, каде Путин ја започнал неговата кариера во КГБ

Подносива беше на чело на Врховниот суд нешто повеќе од една година. Според пиќувањата, починала од рак.

