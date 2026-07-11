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11.07.2026
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Сабота, 11 јули 2026
Неделник

Утре продолжуваат преговорите помеѓу САД и Иран

Свет

11.07.2026

По повторното разгорување на конфликтот на Блиски Исток преговорите за Меморандумот за разбирање помеѓу САД И Иран ќе продолжат утре во Пакистан.

Пакистанската телевизија „Ал Хадат“ објави дека делегации на технички експерти од Иран и од САД ќе ги продолжат преговорите на 12 јули во Исламабад.

Премиерот на Пакистан Шехбаз Шариф во синоќешниот телефонски разговораше со емирот на Катар, шеик Тамин бин Хамад ал Тани  за ситуацијата во регионот и за американско-иранските преговори.

Ал Тани и Шериф ја истакнаа неопходноста од дипломатијата за намалување на тензиите во регионот и за заштита на морската безбедност.

Двајцата лидери се договорија да ги координираат своите активности во однос на регионалната безбедност, зачувувањето на морските патишта и обезбедувањето траен мир во регионот. 

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