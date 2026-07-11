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Став на ВМРО-ДПМНЕ

Се зголемува бројот на пратеници на коалицијата „Твоја Македонија“, ВМРО-ДПМНЕ со зголемена доверба, демократски капацитет и коалициски потенцијал

Македонија

11.07.2026

Бројот на пратеници на коалицијата „Твоја Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ се зголемува, парламентарното мнозинство продолжува да се консолидира, а пратеничката група сега брои 59 пратеници.

ВМРО-ДПМНЕ потпиша Договор за политичко партнерство, соработка и поддршка со Демократската партија на Турците на Македонија, со што покажа дека има голем демократски капацитет и широк коалициски потенцијал.

Со овој договор се испраќа јасна порака дека кога станува збор за интересите на граѓаните и иднината на државата, постои простор за обединување околу заеднички вредности, принципи и цели

Партнерството е засновано врз доверба, заемно почитување и искрена определба да се работи во интерес на сите граѓани, додека пак, турската заедница останува нераскинлив дел од нашето општество, народ кој со својата работа, традиција и лојалност со децении придонесува за развојот на Македонија“, порачуваат од ВМРО-ДПМНЕ.

Оттаму истакнуваат дека соработката со Демократската партија на Турците во Македонија е доказ дека вистинските политики не ги разделуваат, туку ги поврзуваат луѓето и дека кога постои искрена намера да се работи за граѓаните, различностите стануваат наша предност.

Како државничка партија, ВМРО-ДПМНЕ го постигна овој договор во насока на зацврстување на парламентарното мнозинство и обезбедување политичка стабилност, како неопходен предуслов за продолжување на реформите, реализација на проектите и исполнување на обврските преземени пред граѓаните на избори.

Ова е уште еден доказ дека ВМРО-ДПМНЕ е силна, стабилна и моќна политичка структура, која ја препознаваат сè повеќе граѓани и политички субјекти.

Колку е поголема довербата, толку е поголема обврската и должноста кон граѓаните да се испорачаат резултати и во таа насока ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи посветено да работи на зголемување и оправдување на дадената доверба, со креирање услови за подобар живот“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

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