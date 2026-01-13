Украинскиот парламент не ги одобри министрите за одбрана и за енергетика

Украинскиот парламент не успеа да именува нов министер за одбрана бидејќи немаше доволно поддржувачи за кандидатурата на Михаило Федоров, пренесе ДПА.

Федоров (34) претходно раководеше со Министерството за дигитализација, кое беше основано во 2019 година.

Федоров ќе беше четвртиот министер за одбрана од почетокот на руската инвазија во февруари 2022 година. Неговата кандидатура беше поднесена од претседателот Володимир Зеленски и мора да биде одобрена од парламентот во согласност со уставот. Нов обид се очекува утре.

Именувањето на поранешниот министер за одбрана Денис Шмихал за нов министер за енергетика исто така не успеа, во контекст на масовните прекини на електрична енергија и греење. На Шмихал му недостигаа 16 гласа за потврда.

Тој претходно беше разрешен од функцијата министер за одбрана, функција на која беше помалку од шест месеци. Пред тоа, Шмихал (50), кој се смета за лојален на Зеленски, беше премиер повеќе од пет години.

Парламентот денеска се согласи шефот на разузнавачката служба СБУ, Васил Малјук да биде разрешен од должноста. Тој ефективно ја водеше агенцијата од 2022 година.

За време на неговото раководење, СБУ изврши неколку напади врз руски воени бази. Неколку високи воени претставници се спротивставија на планот на Зеленски за смена на Малјук.

Парламентарната комисија за одбрана го даде своето одобрение дури при вториот обид.

Украина се брани од руската инвазија со западна поддршка речиси четири години. Наводите за корупција доведоа до обиди за реконструкција на владата.