Украински дронови погодиле хемиска фабрика во рускиот Тверски регион

Украинските медиуми, повикувајќи се на извори во Безбедносната служба на Украина (СБУ), објавија дека украински беспилотни летала во текот на ноќта погодиле руска хемиска фабрика во Редкин.

Целта била Експерименталната хемиска фабрика Редкино (РОЗ) во Тверската област, северозападно од Москва. Фабриката произведува компоненти за гориво за ракети Х-55 и Х-101, како и адитиви за дизел и млазен керозин.

Според онлајн весникот „Украинска правда“, фабриката е предмет на санкции, вклучително и оние наметнати од САД и Велика Британија.

Локалните власти, цитирани од рускиот канал „Астра“ на Телеграм, го потврдија нападот, велејќи дека пожарот, кој избувнал „по падот на дронот“, е ставен под контрола.

Според вршителот на должноста гувернер на Тверската област, Виталиј Королев, немало жртви и производството на компанијата не било засегнато.