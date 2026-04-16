16.04.2026
Турција стана втора глобална сила по бројот на воени бази во странство

Турција стана втора земја во светот со најголем број свои воени бази во сгранств, по Соединетите Американски Држави.

Турција има 133 странски бази во споредба со 887 на американската армија, надминувајќи ги традиционалните сили како што се Обединетото Кралство (117), Русија (29) и Индија (20).

Ваквиот развој најногу се должи на се поголемото турско воено присуство во Африка, каде што Анкара изгради густа мрежа од стратешки инсталации во Сомалија, Либија и Чад.

Турски борбени авиони Ф-16 летаат над Могадишу

На тој начин, Турција се етаблира како клучен безбедносен актер на Црниот континент кој го предизвикува влијанието на Франција, Русија и земјите од Заливот, додека го проширува својот воен, економски и политички отпечаток во светски рамки.

Поврзани вести

Балкан  | 15.04.2026
Осмоодделенецот кој уби четири лица и рани 20 во училиште е мртов, приведен е татко му, кој бил поранешен полицаец
Балкан  | 09.04.2026
Ердоган ја отфрли можноста за предвремени изори: Тоа не е на нашата агенда
Балкан  | 05.04.2026
Грција распоредува системи „Патриот“ на островот Карпатос, Турција реагира пред ЕУ и НАТО