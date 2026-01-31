Американскиот претседател Доналд Трамп прогласи национална вонредна состојба во САД поради „заканите што доаѓаат од Куба“. Трамп верува дека политиките, практиките и дејствијата на кубанската влада претставуваат „необична и вонредна закана“ што потекнува целосно или во голема мера надвор од Соединетите Американски Држави. Оваа закана е за националната безбедност и надворешната политика на Соединетите Американски Држави.

Според Трамп, кубанската влада наводно презела вонредни дејствија што им штетат и им се закануваат на САД. Ова вклучува одржување врски со бројни „непријателски земји, транснационални терористички групи и малигни актери што се спротивставуваат на Соединетите Американски Држави“, вклучувајќи ги Русија, Кина, Иран, Хамас и Хезболах.

Во одлуката на Трамп се тврди дека Куба отворено им обезбедува безбедно засолниште на опасните противници на САД, поканувајќи ги да сместат софистицирани воени и разузнавачки објекти на нејзина територија што директно ја загрозуваат националната безбедност на САД.

Едно од главните тврдења е дека Куба е домаќин на најголемиот електронски разузнавачки објект на Русија, кој „се обидува да украде класифицирани информации што претставуваат национална закана заСАД“. Куба продолжува да развива длабока разузнавачка и одбранбена соработка со Кина.

Во одлуката се вели и дека кубанските власти „ги прогонуваат верниците, ја попречуваат слободата на здружување на организациите на граѓанското општество, ја забрануваат слободата на печатот и ги лишуваат луѓето од можноста слободно да ги изразуваат своите мислења, вклучително и преку интернет“.

Во меѓувреме, кубанските власти дури „се осмелиле“ да ги шират „своите комунистички идеи, политики и практики“ на западната хемисфера. Тоа е првото нешто што е спротивно на американската слобода на говор!

Како дел од оваа извршна наредба, Трамп смета дека е потребно да се воспостави тарифен систем. Овој систем може да наметне дополнителна давачка за увоз на стоки произведени од странска земја која директно или индиректно продава или на друг начин снабдува нафта на Куба.

Декретот понатаму предвидува дека секретарот за трговија ќе утврди кој ќе биде предмет на оваа тарифа. Од него ќе се бара да ја идентификува земјата што снабдува стоки и во САД и во Куба – и во секој случај, се предлага ова да се утврди поединечно и да се координира со Министерството за финансии и Државните оддели.

Еден ден претходно, „Фајненшл тајмс“ објави дека Куба има резерви на нафта за само 15-20 дена. Официјална Хавана е во голема мера зависна од Мексико, кое, по Венецуела, ги прекина испораките на енергија на островот.

Откажувањето на испораките дојде по извештаите дека мексиканската влада приватно размислува дали да продолжи со испораките на нафта на Куба, плашејќи се од одмазда од САД.

Експертите проценуваат декавенецуелската нафта покривала 30% од енергетските потреби на островот во 2025 година. Нејзиното исчезнување создава дефицит што кубанската влада не е во можност да го пополни, првенствено поради недостаток на странска валута за увоз од други добавувачи.

Во меѓувреме, претседателката на Мексико Клаусија Шајнбаум увери дека Мексико останува солидарна со Куба и ќе продолжи да обезбедува поддршка за земјата.